Mathurin TONLEU

Je suis un Comptable Expérimenté de niveau BACC+ 4 ayant travaillé pour deux Cabinets d'Audit et D'Expertise Comptable

Ayant travaillé aussi comme Consultant pour beaucoup d'Entreprises Camerounaises

Et ayant aussi une Forte Expérience dans le Supply Chain dans l'industrie Pétrolière aussi bien en offshore qu'en Onshore spécialement dans la Gestion du Matériel.



Mes compétences :

Comptabilité / Fiscalité

Gestion Financière et Marchés Financiers

Gestion Budgétaire / Contrôle de Gestion / Audit

Supply Chain Management

Gestion du matériel industriel

SAP-R/3 Module MM, WM, IM, PM