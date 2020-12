Mathyas COUDERC

J'occupe actuellement le poste d'inspecteur Agricole en zone portuaire chez INTERTEK France. Nos services de qualité ont pour missions principales, le contrôle Qualité (quantitatif, qualitatif, moyens de transport, échantillonnage) et la surveillance (normes, réglementations, cahiers des charges en vigueur) afin d'atteindre une entière satisfaction de nos clients.



Mon parcours étudiant suit le fil rouge de l'aliment, tout-en développant des savoirs polyvalents : Bac Agricole, BTS Production en IAA, Licence Commerce alimentaire et Master Qualité sécurité sanitaire des aliments.



J'ai développé mes connaissances et mes compétences via des formations :

- dans l'agroalimentaire : Gestion de la qualité, HACCP, Certification ISO/IFS/BRC/OHSAS, Veille réglementaire, Audit, 5M, Inspection, Agréage, Échantillonnage, ...

- dans le domaine du commerce : Cahier des charges, Gestion relation client, Marketing stratégique, ...

- dans les fondamentaux des sciences et de la biologie : Microbiologie, Analyse des aliments, informatique (Prologiciel Qualité et Commerce, Windows, Photoshop, Maitrise du Wed).



Mon expérience professionnelle s'est forgée en entreprise, notamment aux travers de mes stages dans le domaine de la qualité. Je recherche désormais à approfondir mes compétences pour me spécialiser dans les métiers de la Qualité et d’évoluer favorablement vers ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Management

Microbiologie

Analyse des aliments

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Gestion de la Qualité Hygiène Sécurité Environneme

Audit qualité

Veille réglementaire

Informatique

HACCP

Cahier des charges

Certification ISO/IFS/BRS/OHSAS

Diagramme de cause a effet (Ishikawa) 5 M

Hazard Analysis and Critical Control Point

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word