Mathylde COQUELET

Je suis actuellement en première année DUT Techniques de Commercialisation à l'IUT D'Auxerre. Je suis à la recherche d'un stage, intégré dans ma formation, pour une période d'un mois, débutant le 04 janvier 2016 et finissant le 29 janvier 2016. Ce stage consiste à me faire découvrir plus amplement l'univers professionnel.

Je suis passionnée par l'univers du commerce donc le domaine du marketing, de la communication ou du commerce pur m'intéresse énormément.

Sérieuse et autonome, avec de solides qualités relationnelles, je sais m'adapter facilement à différentes situations. De plus, mon expérience professionnelle saisonnière m'a permis de développer mon sens des responsabilités ainsi qu'une certaine curiosité liée au monde du travail.

Je souhaite vivement pouvoir atteindre mes objectifs et effectuer mon stage dans ce domaine très intéressant.

J'aimerais trouver un stage aux alentours de Dijon puisque j'ai l'opportunité de loger au sein de cette ville.

Je reste à disposition pour tous renseignements complémentaires, en vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à mon annonce.