Mathys N'DIAYE

EN PLUS DE TOUT CE QUE VOUS SAVEZ DE MOI

J'AI AUSSI ORGANISÉE DES CONCERTS AVEC DES ARTISTES QUI ONT FAIT LA UNE A ABIDJAN(COTE D'IVOIRE) MAGIC SYSTEM AVEC LEUR 10 ANS DE CARRIÈRE AU STADE DE BOUAKÉ EN TANT QUE COORDINATRICE DE L'EVÈVEMENT- SOUM BILL et KANDET KANTE au centre PILOTE de PORT-BOUET- BETIKA au STADE DE BIETRY A PORT-BOUET- AFFO LOVE- PETIT DENIS AU STADE D'ANWIYANSSOU DE BOUAKÉ.

DES ARBRES DE NOËL AU CENTRE PILOTE DE PORT-BOUET AVEC MME LE MAIRE HORTENSE AKA ANGUI- aussi AVEC LES MAMANS DE VRIDI-CITE AVEC LA RESPONSABLE DE FEMMES MME BABY- AVEC ONU/SIDA A BOUAKÉ (AVEC DR KISSAMBA de L'ONU CI BOUAKÉ.ORGANISÉE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE VIH/SIDA A BOUAKÉ.

LA JOURNÉE DE L'ENFANT MUSULMANS AU CAPITOLE DE BOUAKÉ.

LA JOURNÉE DE LA CANNE BLANCHE(AVEC LES AVEUGLES)A BOUAKÉ....

BRÈVE...

J'AI AUSSI COORDONNÉE DES SÉMINAIRES DE FORMATION D'ANIMATEURS DES RADIOS COMMUNAUTAIRES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES-LA SANTÉ DE REPRODUCTION-LE VIH/SIDA(AVEC L'UNFPA ET LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE).

EN PLUS DE TOUT CE PARCOURS, JE SUIS DEPUIS LE 05 JANVIER 2010 A LA RDV RÉGIE A LA SODIDA HLM.ET DEPUIS LE 25 OCTOBRE 2012 JE ME SUIS RETROUVÉE A LA LOGISTIQUE(DOCUMENTATION/ BIBLIOTHÈQUE DE LA RDV). ET JE NE COMPTE PAS M’ARRÊTER EN SI BON CHEMIN,CAR BEAUCOUP DE CHOSE RESTE A FAIRE EN AFRIQUE.EN PARTICULIER A DAKAR (SÉNÉGAL). MAIS LES MOYENS FAISANT DÉFAUT JE NE PEUX QUE COMPTER SUR LES BONNES VOLONTÉS OU LES ÂMES SENSIBLES POUR DÉMARRER DES PROJETS EN FAVEUR DES POPULATIONS EN QUÊTE DE SOUTIEN ET D'INFORMATION DE TOUT ORDRE...MERCI ET SURTOUT NE VOUS ABSTENEZ PAS DE FAIRE PARLER VOTRE CŒUR...ANIMATRICE RADIO/TÉLÉ ET EXPLOITANTE DE CONSOLE RADIO PROGRAMME DIFFUSE...



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

Ecoute

Persévérante

Prise de décision

Rigoureuse