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Mathys N'DIAYE

DAKAR

En résumé

EN PLUS DE TOUT CE QUE VOUS SAVEZ DE MOI
J'AI AUSSI ORGANISÉE DES CONCERTS AVEC DES ARTISTES QUI ONT FAIT LA UNE A ABIDJAN(COTE D'IVOIRE) MAGIC SYSTEM AVEC LEUR 10 ANS DE CARRIÈRE AU STADE DE BOUAKÉ EN TANT QUE COORDINATRICE DE L'EVÈVEMENT- SOUM BILL et KANDET KANTE au centre PILOTE de PORT-BOUET- BETIKA au STADE DE BIETRY A PORT-BOUET- AFFO LOVE- PETIT DENIS AU STADE D'ANWIYANSSOU DE BOUAKÉ.
DES ARBRES DE NOËL AU CENTRE PILOTE DE PORT-BOUET AVEC MME LE MAIRE HORTENSE AKA ANGUI- aussi AVEC LES MAMANS DE VRIDI-CITE AVEC LA RESPONSABLE DE FEMMES MME BABY- AVEC ONU/SIDA A BOUAKÉ (AVEC DR KISSAMBA de L'ONU CI BOUAKÉ.ORGANISÉE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE VIH/SIDA A BOUAKÉ.
LA JOURNÉE DE L'ENFANT MUSULMANS AU CAPITOLE DE BOUAKÉ.
LA JOURNÉE DE LA CANNE BLANCHE(AVEC LES AVEUGLES)A BOUAKÉ....
BRÈVE...
J'AI AUSSI COORDONNÉE DES SÉMINAIRES DE FORMATION D'ANIMATEURS DES RADIOS COMMUNAUTAIRES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES-LA SANTÉ DE REPRODUCTION-LE VIH/SIDA(AVEC L'UNFPA ET LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE).
EN PLUS DE TOUT CE PARCOURS, JE SUIS DEPUIS LE 05 JANVIER 2010 A LA RDV RÉGIE A LA SODIDA HLM.ET DEPUIS LE 25 OCTOBRE 2012 JE ME SUIS RETROUVÉE A LA LOGISTIQUE(DOCUMENTATION/ BIBLIOTHÈQUE DE LA RDV). ET JE NE COMPTE PAS M’ARRÊTER EN SI BON CHEMIN,CAR BEAUCOUP DE CHOSE RESTE A FAIRE EN AFRIQUE.EN PARTICULIER A DAKAR (SÉNÉGAL). MAIS LES MOYENS FAISANT DÉFAUT JE NE PEUX QUE COMPTER SUR LES BONNES VOLONTÉS OU LES ÂMES SENSIBLES POUR DÉMARRER DES PROJETS EN FAVEUR DES POPULATIONS EN QUÊTE DE SOUTIEN ET D'INFORMATION DE TOUT ORDRE...MERCI ET SURTOUT NE VOUS ABSTENEZ PAS DE FAIRE PARLER VOTRE CŒUR...ANIMATRICE RADIO/TÉLÉ ET EXPLOITANTE DE CONSOLE RADIO PROGRAMME DIFFUSE...

Mes compétences :
A L'ECOUTE
À l'écoute des autres
Ecoute
Persévérante
Prise de décision
Rigoureuse

Entreprises

  • LOVE FM - STAGIAIRE

    2010 - maintenant STAGE A LOVE FM PENDANT DEUX MOIS ET QUELQUES SEMAINES.

  • EXCAF TELCOM - Technicienne a ma Régie diffusion RDV

    2009 - maintenant Animation a LOVE FM et par la suite postulée a la Régie diffusion a la RDV jusqu'en mis 2012.

  • RADIO MEDIA+CI - CHEF D'ANTENNE

    2007 - 2010 D'ABORD REALISATRICE DANS UNE RADIO COMMUNALE A ABIDJAN(PORT-BOUET),ENSUITE ANIMATRICE DE PROGRAMME RADIO DIFFUSE,EXPLOITATION DE CONSOLE RADIO DE 2000 A 2007.UN PASSAGE A LA RADIO CITY FM A TREICHVILLE. ET LE 13 FEVRIER 2007 ATTERISSAGE A BOUAKE (1 MOIS ET DEMI PROCLAMEE CHEF D'ANTENNE DE CETTE STATION).
    DES SEMINAIRES DE FORMATIO A BASSAM EN PERIODES ELECTORALES ET AVEC LE RESEAU DES JOURNALISTES(REPMACI-VIH/SIDA) ET L'UNFPA EN PARTENARIAT POUR DEUX SEMINAIRES DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (AVEC DES ONG),UNICEF,OCHA,LA CROIX ROUGE,GTZ ET MAP INTERNATIONAL(ASSAINISSEMENT) . ICI A DAKAR J'AI COTOYE UN ANIMATEUR A RADIO DUNYA QUI NOUS A MALHEUREUSEMENT QUITTE EN 2009(JACKY).PAR LA SUITE UN STAGE A LA RADIO LOVE FM.UN PASSAGE A CONVERGENCE FM(SYMPA).

  • RADIO MEDIA+CI - CHEF D'ANTENNE / ANIMATRICE

    2007 - 2010 D'ABORD REALISATRICE DANS UNE RADIO COMMUNALE A ABIDJAN(PORT-BOUET),ENSUITE ANIMATRICE DE PROGRAMME RADIO DIFFUSE,EXPLOITATION DE CONSOLE RADIO DE 2000 A 2007.UN PASSAGE A LA RADIO CITY FM A TREICHVILLE. ET LE 13 FEVRIER 2007 ATTERISSAGE A BOUAKE (1 MOIS ET DEMI PROCLAMEE CHEF D'ANTENNE DE CETTE STATION).
    DES SEMINAIRES DE FORMATIO A BASSAM EN PERIODES ELECTORALES ET AVEC LE RESEAU DES JOURNALISTES(REPMACI-VIH/SIDA) ET L'UNFPA EN PARTENARIAT POUR DEUX SEMINAIRES DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (AVEC DES ONG),UNICEF,OCHA,LA CROIX ROUGE,GTZ ET MAP INTERNATIONAL(ASSAINISSEMENT) . ICI A DAKAR J'AI COTOYE UN ANIMATEUR A RADIO DUNYA QUI NOUS A MALHEUREUSEMENT QUITTE EN 2009(JACKY).PAR LA SUITE UN STAGE A LA RADIO LOVE FM.UN PASSAGE A CONVERGENCE FM(SYMPA). SUITE A CELA UNE SECONDE RADIO EST NEE (DECENTRALISATION DE MEDIA+CI). DEPART LE 13 AVRIL 2010.MERCI A VOUS DE ME LIRE.QUE DIEU NOUS GARDE...AMINH.

  • RADIO MEDIA+CI - CHEF D'ANTENNE / ANIMATRICE

    2007 - 2010 D'ABORD REALISATRICE DANS UNE RADIO COMMUNALE A ABIDJAN(PORT-BOUET),ENSUITE ANIMATRICE DE PROGRAMME RADIO DIFFUSE,EXPLOITATION DE CONSOLE RADIO DE 2000 A 2007.UN PASSAGE A LA RADIO CITY FM A TREICHVILLE. ET LE 13 FEVRIER 2007 ATTERISSAGE A BOUAKE (1 MOIS ET DEMI PROCLAMEE CHEF D'ANTENNE DE CETTE STATION).
    DES SEMINAIRES DE FORMATIO A BASSAM EN PERIODES ELECTORALES ET AVEC LE RESEAU DES JOURNALISTES(REPMACI-VIH/SIDA) ET L'UNFPA EN PARTENARIAT POUR DEUX SEMINAIRES DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (AVEC DES ONG),UNICEF,OCHA,LA CROIX ROUGE,GTZ ET MAP INTERNATIONAL(ASSAINISSEMENT) . ICI A DAKAR J'AI COTOYE UN ANIMATEUR A RADIO DUNYA QUI NOUS A MALHEUREUSEMENT QUITTE EN 2009(JACKY)AVEC QUI J'AI ANIMEE DURANT QUELQUES MOIS(4A5); C'EST DONC A TRAVERS CES ANIMATIONS QUE LE BIG BOSS M'A REMARQUE ET A DEMANDE A ME RENCONTRER.JE DEVAIS ÊTRE AU NIVEAU DU JOURNAL TELEVISE COMME PRESENTATRICE DE JT.ET UN MATIN,CHANGEMENT DE PROGRAMME.PAR LA SUITE UN STAGE A LA RADIO LOVE FM.UN PASSAGE A CONVERGENCE FM(SYMPA). SUITE A CELA UNE SECONDE RADIO EST NEE (DECENTRALISATION DE MEDIA+CI). DEPART LE 13 AVRIL 2010.MERCI A VOUS DE ME LIRE.QUE DIEU NOUS GARDE...AMINH.

  • RADIO CITY FM (TREICHVILLE) - ANIMATRICE

    2006 - 2006 *COORDONNATRICE DE SÉMINAIRES ET ATELIERS DE FORMATION POUR LES RADIOS DE PROXIMITÉ.
    *FORMATION SUR LA SANTE DE REPRODUCTION/ PTME/ LES VIOLENCES SUR LE GENRE(MUTILATIONS GÉNITALES: EXCISION)EN COLLABORATION AVEC LE REPMASCI.
    *FORMATION SUR LES ARV(AVEC LE REPMASCI, LE FUNAP, ET UNICEF)
    -ANIMATION SUR LA SANTE: EMISSION PUBLIQUE SUR LE VIH/SIDA ET LES MUTILATIONS GÉNITALES.
    -ANIMATION SUR LA JOURNÉE DU VIH/SIDA(DEUX SEMAINES D'INFORMATION AVEC "CARE" A BOUAKE, UNICEF,L'UNFPA OU FUNAP ET LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT ).
    -ANIMATION: EMISSION PUBLIQUE SUR LE PALUDISME, LA TUBERCULOSE ET LA POLIO DONT SONT VICTIMES LES ENFANTS NON VACCINES.
    ANIMATION SUR LES FAITS DE SOCIÉTÉ(DIFFÉRENTS THÈMES A L'ORDRE DU JOUR).
    ANIMATION DE VARIÉTÉS MUSICALES(SHOW TIME/ ZOUK )

Formations

  • CBCG Treichville Et Cocody (Dakar)

    Dakar 1997 - 1999 BTS

    COMMUNICATION ACTION/ PUBLICITE - IPNET: PRATIQUE EN AUDIOVISUELLE ET PRODUCTION TÉLÉ/ RADIO. COORDONNATRICE DE SÉMINAIRES ET ATELIERS DE FORMATION. PRÉSENTATRICE DE DÎNER GALA, DE CONCERT.

Réseau