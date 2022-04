Paamath N'DIAYE

A propos de Paamath

Pape Amath N'Diaye est né à Dakar, Sénégal.

Musicien chanteur, guitariste, auteur

-compositeur interprète. Formation autodidacte. Ecoles:Rencontre de la chanson francophone de

Salon de Provence 1993/94/95 Chants polyphoniques avec Jean -Paul Baget Rencontre de la

chanson francophone d'Orford au Québec-Canada Ecole "studio des variétés" Paris 1996/97 Puisant

dans ses origines Africaines, à la recherche d'une expression personnelle et essentielle Travaille

avec Francine Tièche ( flûte sax et voix ) tous deux auteurs, compositeurs ,et interprètes du duo

BURU depuis 1992 .

Activités professionnelles de Pape Amath :

Membre fondateur du groupe Exil (Afro reggae)1986/90 Sillonne toute la région Provence- Alpes-

Côte d'azur: Festivals,Tremplins, Concerts... Sélection du printemps de Bourges (région

PACA).1989 Création du duo BURU en 1990 Duo BURU en activité:Festivals,scènes

nationales,cafés-concert. Sélection printemps de Bourges 1996/97, tournées et concerts en Europe,

Quebèc et en Afrique de l'Ouest. En ouverture des spectacles de Claude Nougaro, Salif Keita,

Youssou N'dour, Thomas Fersen, Lokua Kanza, Michel Jonasz... Spectacles musicals pour jeunes

publiques:"Griots d'hier et chanteurs d'aujourd'hui" avec les JMF (jeunesses musicales de France).

1997/2000 Composition musique court métrage:" Inch' Allah" de Martin Legrand .1997

Participation musique long métrage: "Fils de Zup" de Gilles Roméra. 2001 Participation à diverses

réalisations discographiques Evasion:Voix accapella: 2001 Bijan Chemirani (album

Eos):Percussionniste Iranien: 2002 Réalisation discographiques avec le jeune publique et les écoles

de Bourg en Bresse(01) Collection au fil de l'air, association" les temps chauds". En 2003/2004

Pape Amath rentre à l'école des musiques vivantes "Music halle" pour y suivre une formation cycle

long dans le souci de travailler encore pour perfectionner son art instrumental et vocal. Dans cette

école il crée, le groupe Afro Pop KAA. En fin 2005 il commence à ce produire sur scène avec ce

groupe. Ce qui les amènera du festival "Des croches et la lune " de Verfeil sur Sèye (81), jusqu'au

Birdland jazz club de Joe Zawinul à Vienne en Autriche où Pape Amath avait joué deux années

auparavant avec BURU. Juin 2006 voit la séparation des BURU. Et aprés un CD auto produit

"l'arbre sans fin" et deux albums "Dieredief" et Bleu crépuscule, c'est la rencontre avec le Guitariste

World music, Fabrice Dang Van Nhan et son groupe. Pape Amath met à disposition sa voix qu'il lie

à la subtilité, à la finesse et aux mélodies des compositions de Fabrice. ils écument le grand

Toulouse pour bientôt se produire sur les scénes de France et d'ailleurs. Fin 2006; Sortie du cd auto

produit "Comme des frères" de Manos et Pape. Un projet mené en parallèle de ses activités avec

l'artiste auteur compositeur interprète: "Le jamaicagnois"Manos qui dispose de son studio personnel

d'enregistrement et de production, et de l'association Roots, pôle d'activités artistiques et

humanitaires. Un album " Manos avec Pape Amath N'diaye" est prévu pour mi 2009. Arrive 2007 la

généreuse! Sand et son projet " Trace", accueillent Pape Amath! Sand, plus qu'un groupe ou une

chanteuse, est une equipe basée dans la région toulousaine. A la croisée des champs culturels

artistiques et psychologiques, Sand vise à fédérer dans la transdisciplinarité des gens, des artistes

d'univers différents connus reconnus ou pas , autour de valeurs communes. Pape Amath se lie

d'amitié avec l'équipe et ils enregistrent l'album "Trace" aux studios Polygone à Toulouse sous la

bienveillance de Bruno mylonas ingénieur du son.

Gaïndé N'diaye !,

c'est le nom de l'album que sort Paamath au mois de juin 2010.

Il rend un vibrant hommage aux êtres chers disparus, et plus particulièrement à son père Mor

Gueye N'diaye, et à son amie, la flutiste saxophoniste chanteuse du duo «Buru», Francine Tièche

Paamath propose un brillant spectacle en solo, où l'humour, l'amour, le sentiment et la vie se

côtoient et apportent, en une musique r



