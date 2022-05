Mati PAULET

Bonjour à tous,



Je suis doctorante dans le domaine de l'anthropologie à l'Université de Bretagne Occidentale. Ma thèse s'intéresse au phénomène d'installation des goélands (goélands argentés et leucophées) dans les villes et aux interactions Homme-oiseau. Les villes de Lorient (56) et Sète (34) sont mes deux villes d'études. Ma thèse s'inscrit également dans le programme scientifique de recherche s'intitulant "Des goélands dans les villes du littoral français : vers une gestion intégrée, raisonnée et participative de l'oiseau" où je suis moi-même coordinatrice du projet. Ce programme est porté par l'équipe de Géoarchitecture de Brest (EA 7462) et est financé par la fondation de France pour trois ans. Ayant une dimension appliquée, Il intègre quatre partenaires que sont l'association Bretagne Vivante, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), la ville de Lorient et de Sète.



Si vous avez toute question sur mon travail et/ou ce programme, surtout n'hésitez pas à 'envoyer un message à l'adresse ma.paulet@outlook.fr !



M.Paulet



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

MapInfo

Ornithologie