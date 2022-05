Formée aux pratiques de la communication et de l'information, et de par mes expériences en entreprise (Soboce, Coca-Cola, SNCF, France Télécom), je suis en mesure de définir et d'exécuter des plans d'action et des stratégies de communication. Je sais répondre de façon dynamique et créative à différents sujets. On me reconnaît également des qualités rédactionnelles et relationnelles ainsi qu'une grande autonomie. Le temps passé sur le terrain ainsi que mon parcours international, m'ont amenée à la rencontre d'interlocuteurs hétérogènes. Je saurai m'adapter et développer des relations constructives en interne et externe tout en respectant les valeurs de l'entreprise.

Mes capacités d'adaptation, ma rigueur et mon enthousiasme sont des atouts qui me permettront une intégration rapide et un travail efficace au sein de votre équipe.



Mon curriculum vitae, vous permettra d'évaluer l'intérêt de ma candidature et l'adéquation de mon profil à vos besoins actuels.



Convaincue de l'intérêt d'un échange, je serai heureuse de pouvoir envisager avec vous les axes d'une

collaboration future.





Si mon profil correspond à votre projet contactez moi.

mchavezpaz@hotmail.fr.



A bientôt!



Matilde Chavez Paz



Mes compétences :

Communication

Communication responsable

Dynamisme

Espagnol

International

Responsable communication