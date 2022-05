Je suis Michoumbou Matilde, j'ai été étudiante à l'Université Omar Bongo de Libreville en licence 2 sociologie. Pour être en temps plein à la recherche d'un emploi,j'ai décider d'interrompre mes études. J'aimerai avoir une formation sur le tas, c'est plus rapide et j'apprendrai dans une entreprise. Pour le rendement de cette entreprise je me mettrais au travail, j'apprends très vite,je suis très travailleuse.