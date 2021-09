Salomon ESNAUT

Sorti de l'Institut National des Sciences de Gestion de Libreville (Gabon) en 1993, j'ai aussitôt intégré la Cabinet Ernst & Young de Libreville avec le parcours suivant :



2003 - 2006 : Directeur de mission senior

2000 2003 : Directeur de mission

1998 2000 : Superviseur

1996 1998 : Chef de mission senior

1995 1996 : Chef de mission

1994 1995 : Assistant confirmé

1993 1994 : Assistant débutant

Mars juin 93 : Stagiaire



Durant mes 13 années de Cabinet, j'ai régulièrement suivi des séminaires dans le réseau francophone Ernts & Young.



Par ailleurs, j'ai effectué une saison au Département Audit Ernst & Young France en 1997-1998, en tant que chef de missions sur les dossiers suivants :



- Marwall Sytems (équipementier automobile)

- Van Ommeren Transport (manutentionnaire)

- Henri Peignen (ascenseurs)



J'ai occupé les responsabilités suivantes



Directeur de mission senior au département audit

Responsable de laudit informatique

Responsable de laudit des projets de développements au Gabon et à Sao-Tomé & Principé

Responsable de la mise en place du dossier électronique



J'ai dirigé aussi bien des missions de CAC que des missions contractuelles dans plusieurs secteurs d'activité en Afrique :



- navigation aérienne (Asecna Tchad, Asecna Rca, Asecna Gabon),

- transport ferroviaire (Transgabonais)

- distribution produits pétroliers (Mobil Oil, Sgepp)

- assurances (Nsia Gabon),

- hôtellerie (Méridien Mandji),

- négoce (Nestlé, Cfao Motors),

- industries (Cimgabon, Castel, Hévégab, Air-Liquide,Smag...),

- télécoms (telecel, Celtel, Opt),

- sécurité sociale (Cnss gabon, Inseso Guinée Equatoriale, Inps Mali,

- projets de développement UE et Banque Mondiale (Gabon et Sao Tomé)

- action sanitaire (Fondation Jeanne Ebori, Hôpital Paul Igamba, Hôpital Pédiatrique d'Owendo)



De 2006 - 2017, j'ai occupé les fonctions de Chef Audit Interne à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon.



De 2018 - 2021 : Inspecteur Général à la CNSS Gabon, en charge de la lutte contre la fraude.



Actuellement, je suis cadre à la CNSS mais sans attributions particulières.



En tant que Consultant indépendant, j'anime des formations pour le compte de l'Ordre National des Expert-comptables du Gabon sur les thèmes suivants :

- Contrôle Interne (COSOS)

- Méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne

- Méthodologie d'élaboration d'une cartographie des risques

- Comment lutter contre la fraude ?



Les travaux réalisés sur l'audit portent sur :



Audit légal (commissariat aux comptes)

Audit contractuel (revue des procédures, analyses des données informatiques, etc)

Audit informatique

Etat des lieux suite à une passation de service

Assistance à la maîtrise douvrage dans les projets informatiques

Rédaction et mise en place des procédures

Cartographie des risques

Programme des audits annuels

Audits qualité internes

Suivi des recommandations





Au titre des séminaires et formations



Sept 93 : Bénodet (France) Formation des auditeurs débutants

Juin 94 : Dakar (Sénégal) Formation des auditeurs confirmés

Juin 95 : Abidjan (Côte dIvoire) Séminaire chef de mission

Juin 96 : Bénodet (France) Séminaire chef de mission senior

Octobre 97 Février 98 : Détachement au bureau E&Y Paris (La Défense)

Septembre 98 : Paris (France) Séminaire superviseur audit

Juin 99 : Abidjan (Côte dIvoire) Formation sur ladministration NT et Lotus Notes

Octobre 2001 : Détachement au département audit informatique E&Y France

Décembre 2001 : Paris (France) - Formation daudit informatique

Juin 2002 : Paris (France) - Techniques daudit informatique (Cap-Gémini E&Y)

Septembre 2002 : Libreville (Gabon) Initiation au dossier daudit électronique

Juin 2003 : Paris (France) Formation daudit informatique

Septembre 2007 : Douala (Cameroun) Capitalisation des compétences acquises en audit

Janvier 2011 : Libreville (Gabon) Initiation à laudit qualité



Mes connaissances informatiques :



Excel Word PowerPoint (Bonne maîtrise)

Access (niveau intermédiaire)

Ms Project

Lotus Notes (niveau intermédiaire)

Outlook

Delta Paie (initiation)



Mes compétences :

Comptabilité

Management

Audit

Auditeur

Conseil

Gestion