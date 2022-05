Matondo MUKOKO

Rigoureux, précis et habile manuellement, mon aisance relationnelle et ma bonne condition physique font partie de mes qualités. Ayant le sens des responsabilités et de prise d’initiative je suis disponible immédiatement et j'accepte les horaires décalés, le travail de nuit, le week-end, les jours fériés et le travail en extérieur.



Mes compétences :

Localiser un dysfonctionnement

Installations de boites de dérivations en sailli a

Maintenir et dépanner des machines électrique

Installer et raccorder des armoires électriques

Passages de câbles de Courant faible

Mettre en service des équipements électriques

Installations de chemins de câbles en colonnes et

Passages de câbles de terre; Passages de gaines en