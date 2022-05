Matondo WANSULAMA

Recherche poste technique ( CV format word et PDF sur simple demande)



Savoir faire :



Expertise technique en ingénierie mécanique

Maîtrise de Conception sous solidworks

Simulation mécanique sous divers logiciels

Comparaison des contraintes et des applications des critères de securité (Von Mises)

Optimisation: dimensionnement éléments finis 3D des pièces à risques en fatigue, cyclique, matage éléments mobiles, statique, flux, cinématique et mode flambage structures

Industrialisation des produits

Maîtrise de la conception via l'impression 3D

A l'écoute, créatif et propositions techniques,

Rédaction des cahiers des charges fonctionnels



Exemples de réalisation de projets pluridisciplinaires où j'ai été impliqué pour la conception :



'Taxibot' (prix de l'innovation en 2012) nouveau concept de véhicule aéroportuaire

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2014/07/17/VIDEO-37 -.-Le-Taxibot-de-TLD-sur-les-routes-en-attendant-les-pistes-1987634



'Narrow body' siège classe affaire pour l'Airbus A380

Ligne d'assemblage automatisée chez PSA



'Caterpillar' conception d'un système motorisé pour une ligne tractée

Conception d'un groupe de motorisation pour ascenseurs



Designer//Porteur de Projet :

Pendant 3 années, je me suis investi autant personnellement que professionnellement, en tant qu’inventeur, à développer 3 brevets personnels en tant que porteur de projet.



Propriétaire de 3 brevets techniques à forte valeur ajoutée

Mise à disposition de ces 3 brevets pour élargir le champ d’action d’investisseurs ou de sociétés pour réaliser les prototypes



SYSTÈME EN SUSTENTATION AU DESSUS DE L'EAU:

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20130322&CC=FR&NR=2980171A1&KC=A1



STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE POUR LES DEUX ROUES :

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20121221&CC=FR&NR=2976539A1&KC=A1



CLOISON AMOVIBLE ET TELECOMMANDEE:

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20121221&CC=FR&NR=2976602A1&KC=A1



Les brevets si dessus sont à la disposition de fonds d'investissements pour réaliser les prototypes.





Mes compétences :

Réalisation projet industriel

Nouvelles technologies

Simulation de flux

Anglais

Chargé d'études

Formation

Conception

Veille

Design

Usinage

Simulation dynamique

Simulation numérique

Marketing

Lean Manufacturing

Conseil

Calcul mécanique

Alcatel

Solidworks

Solid Edge

Autocad

Airbus A380 Aircraft