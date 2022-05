Mats SVENSSON

- Service Clientele - Gestion de compte



-Redation rapport technique (en anglaise et francaise)



- Developement des solutions informatiques (PHP, MySQL, Conception et administration Base Donees, HTML, JavaScript...)



- Gestion d'Incident et Maintenance (Change Management Coordinator)



- Stimuler croissance a l'aide de indicateurs de performance



- Gestion d'equipe (responsable de 5 techniciens dans mon poste précédent)



- Competences Internationales : Vaste expérience de travail avec des cultures différentes, 1 an aux Etats-Unis (Idaho)



- Compétences linguistiques -: Anglais, Français et Suédois couramment (écrit et oral), notions de base en espagnol, allemand



Mes compétences :

Informatique

Coordinateur technique

Programmation PHP

MySQL

Javascript

HTML

Client Relationship management

Base de données

SUIVIE TECHNIQUE