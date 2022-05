Vendeur confirmer, fort de mes 7 années d'expérience en vente direct ou indirect, je souhaite évoluer vers un poste en relation avec des professionnels. J'aspire à de nouveaux objectif et plus de responsabilités afin de réaliser des objectifs concrets et d'établir une relation gagnant/gagnant avec mon futur employeur.



Mes compétences :

Autonome

Organiser

Fibre commerciale