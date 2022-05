Matt LE ZICOS

"One Man Band", en résumé :

Je chante, je joue de la guitare et de l'armonica,

j'enregistre et j'organise le tout, en direct avec un "looper" et autres effets... Tout est "live",

sauf la pathern de batterie qui est synthétique, "Le Zicos vous fait Le Groupe en Live".

Le répertoire exclusivement Anglo-Saxon est varié en choisissant les grands auteurs des styles du 20è siècle à nos jours (Blues, Folk, Rock, Pop, Reggae...)

Avec ce nouveau concept de musique Live, j'anime tout type d'évènement (dîners, cocktails, anniversaires, mariages, entreprises, particuliers...)

L'idée c'est de vous proposer un spectacle musicale vivant, riche (comme une formation de plusieurs musicien), varié et de qualité (cf. les liens qui suivent), tout en évitant les inconvénients d'encombrement du groupe (1 musicien), de volume non maitrisé (tout passe et sort sur sono), pour un budget qui devient raisonnable (1 musicien à rémunérer...).

Bref, redonner de l'accessibilité à la musique vivante, pour tous, en toutes occasions.



Voici une interview pour découvrir précisément mon activité musicale :

https://www.youtube.com/watch?v=HIPmq1GXc5I



Ainsi que trois clips, pour voir en action et en direct :

https://www.youtube.com/watch?v=2rP6gp5SjLg

https://www.youtube.com/watch?v=lWGvFDImxwg

https://www.youtube.com/watch?v=sglB1y-0p7M



Mes compétences :

Musicien