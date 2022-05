Mattei CARAMAN

Passionné par l'électronique et le code, j'aime faire des projets DIY.



Mes compétences :

PC Hardware

Rôle des composants

Mise en route d'un serveur

Programmation et fonctionnement interne des microc

Langages de programmation(C+,C,HTTP,CSS,PHP)

Identification et résolution des problèmes techniq

Assemblage PC

Experimenté dans les travaux manuels

Répartition des tâches

Maîtrise logiciels Microsoft(Word, Excel, Powerpoi

Maîtrise logiciel de programmation Flowcode

Planification de projet

Traitement et numérisation d'un signal

Réseau(LAN, NAT, TCP, UDP, Port Forwarding)