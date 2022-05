Mattei-Constantin THEODORE

Directeur Général Industriel, ayant occupé des fonctions opérationnelles dans un environnement pluridisciplinaire et international.

Stratège visionnaire, leader professionnel de la conduite du changement, pratique une gouvernance éthique basée sur un management par delà des hiérarchies en mode "LEAN".

L'amélioration continue, l'implication transversale des collaborateurs générant de l'intelligence collective, la définition et pilotage 3D - 360° du cœur de métier sont parmi mes principaux atouts.

Elaboration de grandes lignes de développement industriel en intégrant la conception et industrialisation de nouveaux produits reposant sur une forte stratégie d'innovation.

La qualité de vie au travail basée sur la sécurité fait également partie de mes priorités.

Relations sociales (management IRP), veille juridique ainsi que les partenariats externes (acteurs socio-économiques)



Mes compétences :

Continuous Improvement

Supply Chain

Industrial Engineering

Operations Management

Conduite du changement

Lean management

Conception de produit

Leadership

Négociation