Diplômé ingénieur avec 13 ans d’expérience dans le management en production, je recherche un nouveau challenge humain et technique dans une entreprise dynamique et en évolution qui vise à l’excellence opérationnelle à travers l’amélioration continue humaine et technique.

Mes Valeurs: Respect, Humain, Honnêteté



Mes compétences :

Autonomie

Force de proposition

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Amélioration continue

Six Sigma Green Belt

Management