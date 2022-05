Matteo DI ANGELO

Jeune artiste français ayant commencé ses activités en tant que pigiste et rédacteur-concepteur beauté.

Il entamme avec Thierry Dreyfuss son itinéraire créatif en travaillant à la production de défilés de mode.

Il rencontre ORA-ITO alors qu'il est un jeune attaché de presse encore à l'école et devient son manager.

Il intervient en tant que publiciste, conseil stratégique et designer, spécialisé dans la mode, le luxe et la beauté.



Ses travaux surprenants et audacieux font de lui un artiste visionnaire dont l'imaginaire poétique et fantasque nous invite à rêver...



Mes compétences :

Art + Design

Directeur Artistique

Directeur De Production Artistique

Concepteur - Rédacteur