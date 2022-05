Matteo FERRARI

Depuis janvier 2012 je suis en poste chez la société Etoile Media Group en tant cque Product and Traffic Manager. Je suis directement responsable de la 6 bases des données et dans le passé j'ai pas mal travaillé aussi sur le display. Depuis 6 mois je suis aussi Chef de Produit CRM.



J'ai fais des études en Communication et Marketing et dans le passé j'ai travaille comme Journaliste et aussi dans des agences de publicité en gèrent des produits offline.



Mes compétences :

WordPress

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

Adobe Photoshop