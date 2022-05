Mattéo LECOQ

Actuellement à la recherche d'un contrat en alternance pour un BTS Management des unités commerciales.

Diplômée d'un BEP et d'un BAC Professionnel Commercialisation et service en restauration depuis 2014.



Compétence professionnel :

• Accueil du client

• Gestion des stocks

• Technique de vente et de présentation d'un produit

• Connaissance des produits en rapport à la restauration et en oeunologie

• Gérer une équipe et les relations au seins de l'entreprise

• S'intéresser à la satisfaction du client

• Encaissement du client

• Prise de réservation par téléphone



Finaliste régionale de la coupe George Baptiste

Passionné par la relation clientèle et être ambassadeur d'une marque

Ancien pratiquants de football, tennis de table et football américain, pascionné aussi par les sports de mer.



En recherche actuel d'une entreprise pour ma formation BTS Management des unités commerciale.



j'ai choisi cette formation en alternance car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début de carrière. En alliant cours théorique et pratique je serai très opérationnel et compétent pour remplir toutes les missions que vous pourrez me confier ainsi que passer mes examens avec succès.



Mes compétences :

Autonome

Motivé

Adaptabilité

Dynamique