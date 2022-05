Matteo MONTANA

De nature positif et pragmatique, avec l'envie de réussir ce que j'entreprend, avec le goût du travail et le respect de mes collègues pour un bon esprit d'équipe. Ambitieux et persévérant au quotidien dans la recherche d'un accomplissement personnel et ainsi me permettre d'atteindre les objectifs fixés ( en chiffre, qualité magasin ). j'apprécie être sur le terrain mais aussi avoir une prise de recul qui permet d'avancer et performer dans mon quotidien. Toujours à la recherche de réussir un nouveau challenge, cela me permet de rester impliqué et disponible pour être exigent envers moi même mais aussi les collaborateurs m'entourant.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Microsoft Access