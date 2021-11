Tony LAMBIN

Apres 18 ans dans les télécoms je souhaite continuer dans la conduite de travaux mais dans d'autres domaines



Mes compétences :

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet

Planifier les travaux

Apporter un appui technique au chef de chantier

Organiser des réunions et des visites de chantier

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Contrôler la gestion des stocks

Contrôler la conformité de réalisation et de qualité de fournisseurs,sous-traitants, prestataires

Réaliser la gestion administrative et financière d'un chantier

Réceptionner un chantier avec un client

Analyser un cahier des charges

Conseiller une clientèle ou un public