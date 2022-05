Matteo PEDRIGLIERI

Fyte allie le meilleur des outils digitaux aux dernières méthodes de sourcing pour vous aider à recruter vos talents en contrats permanent et temporaire mieux, plus vite et aux meilleurs tarifs du marché.



Afin que vos offres d’emploi se démarquent et atteignent les meilleurs talents du marché, nous exploitons notre vaste réseau mondial et notre exceptionnelle couverture des réseaux sociaux.



Notre approche novatrice du recrutement utilise le meilleur des outils digitaux, tels que les CV et annonces en vidéo, et des outils d’évaluation performants, vous permettant ainsi de prendre rapidement de meilleures décisions.



Me contacter :

✆ +33 6 26 30 74 09

✉ mpedriglieri@fyte.com

