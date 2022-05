Matteo PIEMONTESE

Je suis l’inventeur de Festibougies, une invention qui concerne les anniversaires. Elle est protégée par un brevet, un PCT et une marque.



Je souhaite faire connaître mon invention Festibougies, pour laquelle j’espère trouver grâce à ce site un investisseur pour l’achat d’une licence pour cette invention qui a un potentiel énorme, puisque c’est une invention mondiale : elle concerne les anniversaires, donc chacun d’entre nous. En France il y a 64 millions d’habitants donc 64 millions d’anniversaires renouvelables tous les ans, ce qui veut dire, même si l’on démarre avec 5 ou 10 % de la population la première année pour se faire connaître, cela nous fera quand même 6,4 millions de Festibougies vendus !



Si on admet que l’on vend Festibougies 5 euros, vous avez compris que cela peut faire plus de 30 millions de chiffres d’affaires rien qu’en France.



