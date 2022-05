Matteo ZANARIA

Trilingue en Italien, Anglais et Français, avec des compétences financières et de gestion capable de :



- Assurer la croissance, mettre en place et garantir les objectifs, fédérer les équipes et développer des projets



- Gérer toutes les questions financières et comptables en gardant à l'esprit toutes les implications commerciales



- Mettre en place le processus de révision de la performance financière et opérationnelle



- Gérer les relations difficiles avec les stakeholders en finalisant des projets complexes



- Apporter de la cohésion et du professionnalisme dans l'entreprise, diriger et motiver une équipe



Mes compétences :

Planification et analyse

Gestion de projet

Conseil auprès de la direction

Analyse de rentabilité et validation

Négociation et capacité d’influence

Fusions et acquisitions

MS Office

Hyperion

International Financial Reporting

Audit

Budget et Controlling

Négociation