Matthaei NOEL

Madame, Monsieur,



Titulaire d' une expérience de 12 ans dans le Commerce, et après avoir tenu pendant plus d un ans le poste de Responsable au sein du Magasin BENETTON a Montpellier, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle mission dans le domaine de la vente



Au long de mon parcours Professionnel j'ai été amenée à développer l'activité de plusieurs enseignes en respectant les politiques commerciale, gérer des équipes et mettre en place des stratégies de vente.

Mon sens commercial et mes qualités professionnelles sont des atouts indéniables que j'aimerais aujourd'hui mettre au service de votre enseigne .





je serais heureux de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.





Mes compétences :

Management

Microsoft Word

Microsoft Office

EXEL

Merchandising

Gestion de compétences: Mise en place de l' organi

Government Legislation

Italien

permis

Anglais