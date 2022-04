Soullard SYLVAIN

Praticien en hypnose chamanique et harmonisation énergétique, j'interviens sur toutes problématiques liées à des traumatismes émotionnels, et aux maladies qui en découlent... (cancer ou autres pathologies). Accompagnement de fin de vie

Je travaille aussi sur toutes préparations mentales (sportives, examens, accouchement, etc...), ainsi que la confiance en soi



Pour résumé :



Il y a deux jours dans la vie que vous ne pouvez changer.

Hier et Demain.

Et le moment présent, a un avantage sur tous les autres, car il vous appartient !



Agissez...



Mes compétences :

management

gestion d'entreprise

vente

merchandising

etalagiste

commerciales

recrutement

formation

VEFA

hypnose ericksonienne et chamanique

caotching personnel

harmonisation energetique