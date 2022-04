Anne LE BIDEAU

Forte d une expérience d une quinzaine d années dans le commerce,mon parcours m a permis d évoluer au sein de l entreprise MARESE et d en assurer aujourd' hui le poste d animatrice régionale.



j’anime un réseau d’une cinquantaine de magasin, prêt à porter enfants, affiliés. (Enseignes, succursales, multimarques, stand Repetto au Galerie Lafayette et Printemps Paris).

En contact permanent avec la clientèle,j ai le sens du service.Je sais apporter des propositions,j ai le souci du détail,je suis réactive et je sais anticiper les besoins du client.

J ai toujours été animée par la volonté d atteindre les objectifs fixés et d apporter des prestations de qualité.



J’apprécie l’autonomie et les responsabilités que confèrent ce poste



Mes compétences :

Management