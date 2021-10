Sébastien BERROU

Directeur des Systèmes d'Information, je suis à la fois manager d'équipes pluri-disciplinaires et multi-culturelles, garant technique, gestionnaire de ressources, budgets et contrats, ainsi que directeur de projets.



Mon but est de mettre en adéquation les besoins métier avec des solutions technologiques innovantes et audacieuses qui permettent d'avoir un avantage concurrentiel.



Pédagogue de formation, j 'ai à cœur d'écouter, expliquer, questionner, proposer et convaincre.



Mes compétences :

IT Manager

Informatique

Centres d'appels

Juridique

Web

Marketing

Responsable informatique

CRM

PHP

DSI

Gestion de projet