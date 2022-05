Infographiste spécialisé dans la création d'images de synthèse 3d.

Je suis toujours à la recherche de projets innovants et dynamiques, communiquer à travers l'image est ma passion. J'allie mes connaissances en 2D et 3D afin de vous proposer un large éventail de possibilités. Toujours dans la but de vous permettre de réaliser vos projets les plus ambitieux. Ces réalisations peuvent aller de la modélisation 3D d'un produit et son animation à la simple retouche photo ou création de logo.



Je maitrise des logiciels tel que maya 2015, vray, mental ray, la suite adobe creative CS6 dont photoshop, after effects, illustrator, indesign

mudbox, fryrender,keyshot, illustrator et digital fusion.



N'hésitez pas à me contacter.

Je vous invite également à rendre visite à mon site web et portfolio.



http://www.matthew-boerjan.com



Mes compétences :

Maya

Mental ray

After effect

Mudbox

Photoshop CS5

Compositing

Adobe Photoshop