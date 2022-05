Matthew LAY

De langue maternelle anglaise et ayant grandi en France, j’ai toujours porté un vif intérêt aux cultures étrangères. J’ai aussi séjourné plus d’un an en Chine et je travaille depuis décembre 2017 en Allemagne. La maîtrise de certaines langues étrangères représente un réel atout pour entretenir des relations professionnelles de confiance et de qualité avec les clients et les fournisseurs.



Mon attrait se porte pour les activités commerciales et les langues étrangères. Mon goût pour le relationnel et la négociation sont aussi mes atouts. Ayant acquis 6 années d’expériences dans le monde du transport, il me serait envisageable de mettre à profit ces atouts au sein de votre société et ainsi élargir mes connaissances à l’étranger (UE ou hors UE).



Mes compétences :

Négociation commerciale

Affrètement

Appels d'offres

Prospection

Relation clients

Traduction anglais français