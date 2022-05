Une carrière de sportif de haut niveau associée à une expérience commerciale dans le domaine des services et de la vente aux particuliers et aux professionnels. Depuis 2016, la création et gestion d’un salle de gym pour enfants et de deux micro crèches sur La Rochelle



Mes compétences :

Commercial

Entraîneur

Export

Import

Import Export

Rugby

Sportif de haut niveau