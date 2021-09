Matthias AMÉLAÏSE

Badenoch + Clark, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation de cadres et dirigeants, est présent en France depuis 2011. Nous accompagnons nos partenaires au travers de nos 7 bureaux en France (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg et Toulouse), et de 40 bureaux européens.



Dans un contexte économique et social où le changement devient la norme, nous considérons chaque candidat et chaque entreprise comme unique. Comprendre l’ensemble de vos enjeux et attentes nous permet de vous accompagner dans vos projets individuels et vos réflexions professionnelles. Au-delà de vos savoir-faire, nous sommes convaincus que vos capacités et traits de personnalités vous rendront indispensable au sein d'une entreprise. Nous avons à coeur d’identifier votre potentiel, d'investiguer vos capacités managériales et d'explorer vos aptitudes comportementales, pour donner vie à vos ambitions.



Nos consultants sont experts des métiers pour lesquels ils vous accompagnent : finance & comptabilité, banque & assurance, sales & marketing, digital, IT, ressources humaines, juridique, achats & supply chain, ingénierie, immobilier & construction, conseil, life sciences, médical & santé au travail.





Pour ma part, je me vois comme un facilitateur de rencontres avec un objectif commun de succès : voilà mon leitmotiv au quotidien.



