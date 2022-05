Matthias ANGOULVANT

Actuellement étudiant en master et stagiaire Europe Images Internationales,je suis à la recherche d'un stage en média à partir de mars 2012,de préférence orienté marketing.

L'orientation de ce diplôme, me permet de prétendre à une double compétence. La première, de recevoir une formation en marketing. La seconde, au travers de la spécialisation, d'acquérir une connaissance de l'univers spécifique des médias.

Je complète ma formation par la lecture de revues professionnelles telles que "le film français" ou "écran total",ainsi que par des ouvrages spécialisés comme ceux édités par dixit formation.

Je parle couramment anglais et possède un bon niveau d'espagnol.

Je maitrise également le pack office.



Mes compétences :

Marketing

Média