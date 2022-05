Matthias Baudot

Etudiant en dernière année de Master à la Faculté de Pharmacie Montpellier 1, je suis passionné par les défis de la cardiologie et des avancés technologiques dans ce domaine. Mon parcours est celui d'un spécialiste technique, formé au management de projet dans le domaine de la santé.



Mes études m'ont permis d'appréhender le système de contrôle qualité, la planification et la gestion de projet en entreprise dans le domaine de la santé. J'ai également acquis des compétences en marketing et en gestion mais aussi en pharmacopée et dans la réalisation d'essais pré-cliniques et cliniques. Durant ma spécialité Pharmacogénomique du vieillissement, j'ai étudié les différentes innovations technologiques dans la recherche et les traitements contre les maladies liées au vieillissement.



J'ai débuté mes études en biologie cellulaire et physiologie, étudiant la biochimie, la biologie cellulaire et le marquage moléculaire, ainsi que la physique optique (microscopie). Par la suite, j'ai choisi de m'orienter vers un parcours plus axé sur la physiologie. L'enseignement comporte de la génétique, de la physiologie cardiovasculaire, physioendocrinologie, physiopathologie de la nutrition, des unités spécifiques sur les maladies neurophysiologiques (moteurs et sensorielles), musculaires et cardiaques, neuro anatomie/cognition. J'ai pu m'exercer à des électrocardiogrammes et des expériences physiologiques en travaux pratiques.



Mon parcours m'a permis d'avoir une vision large du domaine de la biologie mais aussi des compétences pratiques afin de mettre en application ces enseignements en entreprise.

J'ai effectué un premier stage dans la recherche sur une protéine impliquée dans la migration de cellule cancéreuse.



Je suis desormais en stage dans l'equipe de recherche Physiopathologie cardiaque et cardioprotection a l'institut de genomique fonctionnel de Montpellier. J'y effectue des travaux d'electrophysiologie sur les cllule Pacemaker du coeur de souris.



Je suis une personne pleine d'envie, organisée, qui travaille dur pour atteindre ses objectifs. Cela fait maintenant 3 ans que je finance mes études, sans aides, travaillant à un rythme soutenu. Actif et altruiste, j'aime m'impliquer dans des projets qui me tiennent à cœur. Ma curiosité d'esprit me mène à m'intéresser à différent domaine et plus particulièrement la cardioprotection en terme de prévention.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien ainsi que toutes informations complémentaires,



Matthias Baudot







English presentation



I'm looking for an internship





As a student in Master at the Faculty of pharmacy, I am looking for an internship from March to September.

As a part of my second and final year of the Master course (Pharmacogenomics of

aging) I'd like to do an internship in your enterprise. During my Bachelor Degree in Physiology and Neurobiologies, I've been able to increase my knowledge in cardioprotection, through endocrinology, nutrition (including the Mediterranean diet), different diseases and heart troubles, as well as technical medical tests and treatments. I had already a specific interest for cardioprotection.



I pursued my Master degree course in "Engineering Health ", which gave me knowledge

in disciplines such as the conduct of pre­clinical and clinical tests, the quality control , the

Pharmacopeia , the project management, project planning , accounting, and Marketing . I have studied during my specialization the current technologies for the innovations in the treatment of diseases related to aging. I have acquired a lot of knowledge through many doctors and teachers from laboratories throughout France.



This Professional Master Degree includes a 6 months stage from the month of March or April 2014.



Mes compétences :

Management

Assurance qualité

Physiologie

Biochimie

Imagerie medicale

Electrocardiogramme

Controle de gestion/ planification

Nutrition

Cardioprotection

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Proactivité

Dynamisme

Rigueur