Matthias BLAIRON-EDOUARD

Dynamique et mobile, j'ai toujours voulu en apprendre encore et toujours plus.



Des expériences très variées m'ont appris à rester curieux et à m'adapter rapidement. J'en tire aujourd'hui une grande maturité et une forte volonté d'aller toujours plus loin.



Après plusieurs années à me former "sur le tas" et à opérer dans le milieu du commerce, je souhaite amorcer un nouveau virage et intégrer le milieu de la production viticole.



Mes compétences :

Assistant commercial

Cinéma

COMMERCE

Commercial

Manager

Recrutement

Responsable de rayon

Vente

Merchandising