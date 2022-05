Matthias CLÉRY

Suite à une formation en mathématiques (Université Bordeaux 1, UCSC, UPMC) j'ai décidé de me tourner vers la médiation scientifique.



J'ai intégré une Licence (Université Paris-Diderot), dans lequel j'ai suivi des cours de réalisation radio, vidéo, d'écriture journalistique, de didactique des sciences. À l'occasion de cette licence notre classe à collaboré avec le centre d'art BétonSalon, pour lequel j'ai réalisé la mise en page de leur publication et écrit deux articles (un portait et un article de vulgarisation sur la découverte des ondes électromagnétiques).



Suite à cette année j'ai fait un stage de 2 mois sur l'émission l'Atelier de création radiophonique de France culture.



Je participe actuellement à un projet de bande dessinée scientifique en partenariat avec l'association Stimuli et l'école Estienne.



Par ailleurs avec des camarades de cette licence, nous avons monté un blog (quarx.fr).



Mes compétences :

Épistémologie

Média

