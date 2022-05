Matthias COPPENS

Je suis ingénieur mécanique, spécialisé en mécanique des fluides sur les véhicules et moteurs.

J’ai commencé ma carrière en travaillant dans des départements thermiques et aérodynamiques dans l’industrie automobile (PSA puis RENAULT), mais ai un passé aéronautique de part ma formation et stages.



Je suis maintenant chef de projet moteur monde et responsable des moteurs 2.0L et 1.2L Essence de la gamme Renault, et je suis aussi chef de projet vie série transversale toutes gammes moteur essence. Je pilote des sujets éco, qualité, capacitaire, distress supplier. J’ai un portefeuille de 2,1 millions de moteurs en 2016, un budget de 120 ETP sur les pays France, Brésil, Roumanie, Russie, Corée.



J'ai un esprit d'équipe élevé et j'aime vraiment travailler en étroite collaboration avec différents secteurs et métiers de l’entreprise, avec des partenaires comme Daimler ou Nissan et bien sûr être au plus près des clients. Travailler au niveau global moteur en tant que chef de projet permet d'être impliqué du niveau du produit final (moteur ou véhicule), mais aussi, au niveau de la performance économique des projets et du niveau de qualité que l’on souhaite apporté au client. Ce poste offre un large panel d'activités et me fait profiter pleinement de mon travail !



Mes compétences :

Ingénieur Performance et Consommation

Ingénieur Thermique

Ingénieur aérodynamique

Aérodynamique

Thermique

Aéronautique

Mécanique des Fluides

Ingénieur

Automobile

Performance

Ingénierie

Management

Qualité client

Powertrain

Qualité produit