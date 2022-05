Matthias CORRE

Principales compétences :

• Direction de projets informatiques

• Référentiel ITIL

• Élaboration et pilotage de contrats de TMA

• Gestion et coordination de projets informatiques transverses ou à impacts organisationnels

• Bonne connaissance des marchés publics informatiques

• Polyvalence, capacité d'adaptation et de persuasion



Mes compétences :

Marchés publics informatiques

Direction de projet

ITIL Foundation V3 - Certifié

ITIL Intermediate Service Operation - Certifié

Scrum - Product Owner - Certifié