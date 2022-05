Matthias CRÉVIEAUX

Je travaille dans l'industrie du service depuis plusieurs années. Américain et Français, parfaitement bilingue et parlant l'italien et l'espagnol; mes expériences dans différents univers de travail (hôtellerie, restauration, informatique, cinéma, et marketing), ainsi que nombreux voyages, me donnent une vision globale et internationale du service. Je m'adapte aux postes et apporte ce petit plus qui mettra à l'aise le client, qui installera un sentiment de confiance et de productivité positive au sein d'une équipe et une organisation qui permettra d'atteindre les buts souhaités de façon clair et net.



J'ai vécu l'aventure de la création de boîte avec Agence Reflex, mais aimerai à présent rejoindre une structure existante pour pouvoir y grandir et créer de plus grand projets.



Mes compétences :

Avid