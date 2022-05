Matthias DE FORNI

Je suis titulaire d'un Mastère en Droit du "Contentieux du Commerce International et Européen" et suis donc à même de remplir toute mission ayant trait au domaine juridique.



J'ai également suivi une formation de niveau II en informatique (niv bac +3/+4) : programmation (Java), les bases de données (ORACLE, MySQL, SQL, PL/SQL [Procédures stockées – Triggers], Oracle SQL Developer), les technologies WEB (HTML/XHTML, HTML5, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, Applet, XML), la conception et la modélisation (UML [StarUML], MERISE [Open ModelSphere]), la gestion de projet (Planification avec GANTT & PERT [GanttProject], Gestion des risques, Référentiel CMMI, AGILITE [Scrum]) avec le Pack Office (Macro VBA sur Excel, niveau proche de la certification Microsoft), Windows (toutes versions) et les divers périphériques rattachés à un ordinateur.



Mes compétences :

Macros

Excel

Droit

Java

Agile Scrum

SQL

Conception UML