Matthias DECKERS

Diplômé d’école de commerce à l’ISEG Paris, après un parcours international spécialisé dans le marketing et le management produit, j’ai acquis plus de 2 ans d’expériences dans les domaines commercial et marketing au sein de Grands Groupes Industriels.



J'ai aujourd'hui rejoint le groupe Brown Forman France au sein de la division marketing, afin de développer les marques premium comme Woodford Reserve, Chambord, Finlandia et Herradura.





Mes compétences :

SAP

Nielsen

Microsoft office

Cognos

Photoshop

Communication