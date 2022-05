Matthias DUGAST

D'abord passionné de football, ce qui m'a permis d'acquérir des valeurs qui m'ont rapproché de la psychologie. Actuellement en Master 1 de psychologie du travail, j'ai pour optique de me spécifier pour mon master 2 en ergonomie.



Pourquoi l'ergonomie? Car cette science prône pour valeur principale que c'est au travail de s'adapter à l'homme et cela est un des dilemmes posé au monde du travail dans le contexte économique actuel avec en plus'une demande de productivité toujours plus forte, l'être humain se doit donc de répondre au contraintes du travail.



Et alors?? Et bien de ce fait l'analyse de l'activité du travail proposé par l'ergonomie, dans toutes ses dimensions cognitive, psychologique, organisationnelle et économique, soulignent la multi-causalité des troubles musculo-squelettiques.



Je sers à quoi dans tous ça? La mission de l'ergonome est donc de prévenir les TMS, risques socio-professionnels, tout cela dans un but de performance et donc d’efficacité pour l’entreprise, en effet le bien-être, recherché dans l’étude du geste et de l’activité, est source de productivité.



Et c'est quoi tes "compétences"? Mon expérience professionnel et mes stages m'ont permis de développer des savoirs-faires, savoir-êtres et capacités tels que je vais résumer en 3 qualités et 3 défaut (c'était à la mode avant en entretien d'embauche):

Qualités: 1- Ecoute = je sais écouter ce qu'on me dit, quitte à faire reformuler si je n'ai pas compris.

2- Humain = l'être humain me fascine.

3- Empathie = je sais me mettre à la place des autres et comprendre leurs émotions

(4- Fan du FC Nantes = meilleurs supporters du monde)



Défaults: 1- Perfectionniste = je privilégie la qualité à la quantité.

2- Décontracté = ce n'est qu'une façon d'être, je suis pro mais j'aime rire et la bonne humeur.

3- Obstiné = Tant que je n'arrive pas à résoudre un problème, je ne pense qu'à ça.