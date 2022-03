Matthias LOBOGNON

Après des études dans l’électronique (obtention du BAC et BTS), je me suis engagé dans la Marine Nationale et plus particulièrement dans les transmissions.

D'adjoint à chef de secteur durant 17 ans, dernier poste où j’étais responsable du matériels (maintenance, dépannage, suivi de travaux) électronique de transmission.

Depuis septembre 2018, je m'occupe du rayonnement et de recrutement pour les Forces Sous-Marines en intervenant avec des conférences dans les lycées et écoles militaires.

Mon autre fonction est le suivi des qualifications du personnel en attente d'embarquement.



Mes compétences :

Adaptabilité

Relationnel

Esprit d'équipe