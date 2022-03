Matthieu BOILEVE

Plus de 10 ans d'experience dans l'industrie fashion et luxe tant au niveau des fournisseurs et des marques en Europe et en Asie. Cela inclue le développement de lactivité, la gestion de grands comptes (LVMH Group, Swatch Group, ...), le développement produits et la gestion de projets.



Principales compétences : vente et négociation, relation clients, expertise petite maroquinerie & accessoires tech.



Autres expériences :

Tour du Monde (Asie, Océanie, Amérique), 2010 (6 mois).

Participation au 4L Trophy 2011.