Matthieu BOLUFER

Chez Creano, je vous accompagne avant tout dans vos STRATÉGIES DE MARQUE et vos SOLUTIONS DIGITALES.



J'interviens concrètement sur :

- la réflexion et la direction artistique de votre image et de votre communication globale,

- la mise en place de process de création en plaçant l'UX ..ET.. l'UI design au cœur de vos solutions, et adaptés à votre secteur (b2b, institutionnel, e-commerce, applicatif, produits et logiciels..)

- l'accompagnement et le cadrage de vos équipes com et design en interne,

- la création d'ateliers de production pluri-métiers, afin que vos créatifs (et pas que..) COMMUNIQUENT et avancent ensemble.

- la création de guides de styles complexes, et de didacticiels produits 2D et vidéos, essentiels à vos techniciens et partenaires.



En bref, j'ai co-fondé l'atelier de création Creano après plusieurs années à travailler en agence, chez l'annonceur (groupe Figaro | 5 ans), et en tant qu'indépendant (+ de 10 ans).



Si vous aussi vous souhaitez enrichir votre offre, concevoir des produits et dispositifs digitaux pérennes, ou simplement échanger sur ces nouveaux process de création, n'hésitez pas !



>> matthieu@creano.paris

> Toute l'actualité de creano sur : http://creano.paris/fr/#work



On vous attend !



Mes compétences :

Gestion de projet

Responsive design

WebDesign

Graphique design

Graphisme multimedia

Ux design

User experience

Applications mobiles

eMarketing

au motion design

Motion design

Microsoft Windows

IF2

Creanodesign design

Apple Mac

Android