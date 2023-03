Fort de 8 annees d'experiences en tant que responsable de rayon/secteur dans la grande distribution, j'occupe aujourd'hui le poste de directeur adjoint sur le magasin Jardiland de Toulouse Montaudran



J'ai l'envie d'aller de l'avant, d'entreprendre de nouveaux challenges et d'enrichir mon expérience



Le plus important, grandir et faire grandir mes collaborateurs.



Mes compétences :

commerce

gestion

management

formation