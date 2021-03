Matthieu CHEVRIER

Competences:

-Management grands comptes (commercial et technique)

-Coordination d'equipes techniques internationales (support technique et R&D)

-Analyse de la situation competitive d'une industrie, generation de business plan, identification et ecoute des besoins clients.

-Force de proposition pour l'amelioration des processus qualite, gestion de risque et generation de tableaux de bords

-Competences techniques dans les domaines de la telephonie mobile, conception electronique, software temps reel, driver bas niveaux, architecture de circuits integres



-Bilingue francais/anglais

-Courant: espagnol/allemand

-Notions: Italien/Chinois Mandarin



Mes compétences :

Conception de Produits

Marketing relationnel

Business intelligence

Marketing stratégique

Software Engineer

Electronique Analogique et numérique

Ventes

International

Solaire

Business plan

Systèmes embarqués

Hardware / software

EDGE

Strategy