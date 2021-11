Matthieu COUZINIER

Juriste en droit social, titulaire d'un double master recherche droit du travail et droit de la protection sociale, complétés par un master professionnel RH, je possède une expérience solide en :



1. Droit Social :

- droit du travail français : contrat de travail et clauses spécifiques, discrimination, obligation de sécurité, pouvoir de direction, licenciement personnel, licenciement économique, rupture conventionnelle, transaction, représentativité, IRP (objet, moyens), négociation collective, élections professionnelles, régimes sociaux (régime général salarial (LFSS), régime complémentaire obligatoire, régime supplémentaire facultatif)

- droit de la protection sociale : régime général (salarial, indépendant, spéciaux), régimes complémentaires (ARRCO, Garantie frais de santé, prévoyance CColl), régimes supplémentaires et individuels, action et aide sociales, LFSS, CSG/CRDS.

- droit social international et européen et droit social comparé (détachement, expatriation, exportation et totalisation, portabilité).



2. Gestion sociale :

- Paie et déclaration sociales : édition des bulletins de paie et déclarations sociales, DSN, pilotage et politique de rémunération, variabilité de la rémunération, couverture sociale complémentaire, audit social, indicateurs sociaux et performance sociale, responsabilité sociale des entreprises;

- Relations sociales : réunions IRP, dialogue social et médiation préventive, réunions IPR, élections professionnelles, indicateurs sociaux (rapports trimestriels, bilan social)



J‘ai aussi pu acquérir une expérience de formateur en droit social.



Mes compétences :

Legal Advice

Civil Law

Family Law

Consumer Law

Employment Law

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word