Matthieu DAVID

Après 8 années d'expérience dans le secteur de la formation professionnelle bureautique, numérique et la gestion de projets d'animation multimédia, mon autonomie, mon sens de la créativité et de la communication me permettent daccompagner tout type de public vers une autonomie technique, une efficacité professionnelle et un épanouissement personnel.



Mes compétences :

Animation de groupes

Pédagogie

Travail en équipe

Wordpress

Formation professionnelle

Sociologie

Empathie

Logic pro

Adobe Photoshop

Jimdo

Microsoft Office

Microsoft Excel

Steinberg Cubase

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Gimp

Gestion de projet

Communication